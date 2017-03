Operação da PF combate tráfico internacional de drogas no RS e mais dois Estados

Maconha e cocaína

A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação de combate ao tráfico internacional de drogas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Mais de cem agentes cumpriram 19 mandados de busca e 14 de prisão. As informações são do blog Caso de Polícia, da Rádio Gaúcha.



A PF informa que todos os mandados de prisão foram cumpridos. Também foram apreendidos 205 kg de maconha, 21 kg de cocaína, sete armas, 15 veículos e pelo menos R$ 70 mil em dinheiro.

Durante a investigação, os agentes haviam apreendido mais R$ 150 mil e capturado outros cinco integrantes da quadrilha, além de mais drogas e veículos.



Nesta quarta-feira, uma pessoa foi presa em flagrante em Ponta Porã, no MS, onde foi descoberto um laboratório de drogas. O entorpecente vinha do Paraguai, entrava pelo Mato Grosso do Sul e era distribuída principalmente em Torres e Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, e em Garopaba, em Santa Catarina.



Foto: Polícia Federal / Divulgação

