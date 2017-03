Dupla suspeita de roubar cargas de cigarros é presa após tiroteio com a BM em Canoas

Região Metropolitana

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira, em Canoas, após um tiroteio contra uma guarnição da Brigada Militar (BM). A ocorrência foi registrada por volta das 8h na Rua Liberdade, no bairro Nossa Senhora das Graças. A suspeita dos policiais é de que a dupla seja responsável por uma série de ataques a carregamentos de cigarros em municípios da Região Metropolitana. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme a BM, os dois homens estavam em um veículo Spin prestes a atacar um novo carregamento de cigarros quando foram abordados pelos policiais. Eles iniciaram um confronto e foram capturados pouco depois. Ninguém ficou ferido.

Na última sexta-feira, criminosos roubaram uma carga de cigarros da empresa Souza Cruz que estava sendo transportada na RS-020, em São Francisco de Paula.

Conforme a BM, dois homens encapuzados e armados com pistolas renderam um funcionário da empresa e fugiram com a mercadoria pela Rota do Sol. O funcionário não ficou ferido.

*Rádio Gaúcha