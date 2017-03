Dois homens são executados a tiros na zona norte de Porto Alegre

Violência

Dois homens foram executados no bairro Mário Quintana, zona norte de Porto Alegre, na noite desta segunda-feira. O crime ocorreu em um acesso da Rua Dedodoro, pouco antes das 22h. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo a Brigada Militar, os bandidos primeiro executaram a tiros o chapeador Marcelo dos Santos, de 39 anos, dentro de um Corsa. Depois, invadiram a casa onde o carro estava estacionado e mataram Maicon Leandro Santos de Quadros, 28 anos.



Os vizinhos não deram detalhes do ocorrido à Brigada Militar. As vítimas não tinham antecedentes criminais.

Outro homicídio no bairro

O bairro Mario Quintana teve outro homicídio nesta segunda. Uma mulher foi morta com várias facadas dentro do Parque Chico Mendes, por volta das 16h. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e a motivação do crime.

