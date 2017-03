Homem é morto a tiros em Parobé

Vale do Paranhana

Um homem de 28 anos foi assassinado em Parobé, no Vale do Paranhana, na madrugada desta terça-feira. Segundo a Brigada Militar, moradores da região relataram que ocorria um tiroteio no bairro Jardim. Os PMs encontraram o corpo da vítima em via pública na Rua Luiza Martins de Souza. As informações são da Rádio Gaúcha.

O homem foi identificado como Anderson Soares de Souza. Ele tem antecedentes criminais por tráfico e posse de drogas.

Não há confirmação da motivação do crime.



