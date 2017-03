Dois homens são executados na Região Metropolitana

Insegurança

A Região Metropolitana registrou dois homicídios em pouco mais de uma hora, na noite de segunda-feira. Os crimes ocorreram entre 21h15min e 22h30min, em Esteio e Sapucaia do Sul.



No primeiro caso, um homem foi morto a tiros, na Rua do Passeio, divisa entre a Vila Pedreira e a BR-116, em Esteio. Segundo a Brigada Militar, a vítima foi alvejada por pelo menos três disparos e morreu no local. O crime ocorreu por volta das 21h15min.



Ainda de acordo com a polícia, a vítima, Rodrigo Carvalho Tostes, de 29 anos possuía diversos antecedentes criminais. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

Uma hora mais tarde, um homem foi executado a tiros no Loteamento Colina Verde, no bairro Vargas, em Sapucaia do Sul. Segundo a Brigada Militar, Robson Mateus Machado Rosa, de 19 anos, foi alvejado por disparos na Rua João de Barro, por volta das 22h30min e morreu no local. A vítima não tinha antecedentes criminais.

Nenhum dos envolvidos no crimes foi preso.

