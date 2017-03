Criminosos roubam carga de cigarros de veículo da Souza Cruz em São Francisco de Paula

Serra

Criminosos roubaram uma carga de cigarros da empresa Souza Cruz que estava sendo transportada na manhã desta quinta-feira, na RS-020, em São Francisco de Paula. Conforme informações da Brigada Militar (BM), dois homens encapuzados e armados com pistolas renderam um funcionário da empresa e fugiram com a mercadoria pela Rota do Sol. O funcionário não ficou ferido. Ele não soube informar o valor, nem o volume da mercadoria roubada. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a ocorrência, o colaborador da empresa seguia em um veículo Fiat Ducato quando foi abordado pelos criminosos, por volta das 8h. Ele foi conduzido para uma estrada de terra onde a carga foi transportada para um Renault Megane