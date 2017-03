Traficantes usavam casa na zona norte de Porto Alegre como posto de observação e de tiro

Bairro Mario Quintana

Durante o cumprimento de 95 mandados judiciais em megaoperação contra o tráfico e execuções com decapitações, desencadeada nesta quarta-feira, na zona norte de Porto Alegre, os agentes descobriram uma casa usada como posto de observação por traficantes no bairro Mario Quintana. As informações são do blog Caso de Polícia.

O ponto fica em uma colina e tem vista privilegiada da região. O delegado Thiago Lacerda, do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc), esteve no local. Ele confirmou que a residência, provavelmente tomada à força por traficantes, era um posto de observação e de tiros.

Leia mais

Megaoperação combate execuções com decapitações ligadas ao tráfico na Capital

Casal fica gravemente ferido após incêndio causado por briga em Bagé

Jovem é morta com tiro na cabeça na zona sul de Porto Alegre



Além da vista através de uma sacada, havia cadeira e buracos no muro para colocação de armas. Na parte inferior, havia até uma espécie de bunker para os traficantes se resguardarem.

Foto: Cid Martins / Agência RBS

Operação Imortal

A megaoperação foi denominada de "Imortal" e é oriunda de uma investigação que começou em fevereiro de 2016. São 70 mandados de busca e apreensão , incluindo sete coletivos com 250 casos para averiguação e 25 mandados de prisão preventiva. Além dos 700 policiais, estão envolvidas 300 viaturas, canil e helicóptero.

Em 2016, houve 16 decapitações ligadas ao tráfico de drogas. Neste ano, ocorreram mais sete. Megaoperação policial combate execuções com decapitações ligadas ao tráfico na zona norte de Porto Alegre

->