VÍDEO: "A gente tinha uma relação de amigo", diz padrasto de jovem morto em assalto na Capital

Violência na Capital

O aposentado Cesar Fernando Moraes, 58 anos, não era só padrasto do estudante Gabryel Machado Delgado, 20 anos, que foi morto em um assalto na noite de terça-feira.

Moraes representava a figura paterna desde os quatro anos dele e assumiu o papel da mãe aos 16, após ela morrer de câncer. Para o padrasto, o significado da relação entro os dois era ainda maior: "A gente tinha uma relação de amigo e bota amigo nisso".

Em entrevista a Zero Hora, Moraes conta como era conviver com o jovem sonhador, que fazia faculdade de Marketing, praticava Jiu Jitsu e era voluntário em projeto social com crianças. O aposentado lamenta que o filho de coração tenha sido a nona vítima de latrocínio (roubo com morte) na Capital e não acredita mais na segurança pública.



— Espero que o meu desabafo sirva para que eles comecem a tomar uma resolução já, não é para amanhã, é hoje. Não penso só em mim, estou apavorado, amanhã pode ser outro e vai ser, é o que está aí — desabafa.

Ouça a entrevista do padrasto ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha.