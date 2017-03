Roubos a pedestres motivaram mais da metade dos casos de latrocínios neste ano em Porto Alegre

Segurança Já

O tipo de crime que vitimou o estudante Gabryel Delgado, 20 anos, na noite de terça-feira, quando chegava em casa no bairro São Geraldo, na zona norte de Porto Alegre, está longe de ser raro na Capital. Entre os nove casos de latrocínios (roubos com morte) registrados em 2017 em Porto Alegre, cinco — 55,5% — foram em assaltos a pedestres, conforme o levantamento da editoria de segurança dos jornais Diário Gaúcho e Zero Hora.

Os nove casos de latrocínio já registrados no ano em Porto Alegre representam alta de 50% em relação ao mesmo período do ano passado, quando seis pessoas foram mortas em assaltos. Ao lançar a terceira etapa da Operação Avante, na manhã desta quarta-feira, o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andres Dal'lago, ressaltou que a prioridade do reforço policial é coibir os roubos com morte. E especificou:



— Em especial os roubos de veículos, que resultam em morte.



O objetivo do criminoso que atacou o estudante na noite de terça-feira, no entanto, era o celular dele. Situação semelhante vitimou o doutorando Masahiro Hatori, 29 anos, também na zona norte de Porto Alegre, no dia 3 de março. Os latrocínios resultantes de roubos de veículos, em 2017, representam um terço dos casos.



Conforme o levantamento, a zona norte de Porto Alegre, onde Gabryel Delgado foi morto, concentra a maior parte dos latrocínios. Foram quatro casos nessa área da cidade. Somente dois casos, no entanto, foram à noite. A maior parte dos latrocínios registrados até a metade de março em Porto Alegre — cinco ocorrências — aconteceu à tarde.



As vítimas de latrocínio em 2017 (Porto Alegre):

6 de janeiro: Bassirou Diop, 33 anos, senegalês, morreu a facadas durante a madrugada na Praça da Matriz, no Centro. Criminosos tinham o dinheiro dele como objetivo.

10 de janeiro: Pedro de Freitas Pinto, 49 anos, morto a tiros ao reagir a um assalto a pedestre durante a tarde, na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon.

5 de fevereiro: Altair Bock, 33 anos, foi morto durante o roubo do seu carro, na frente de casa, durante a tarde, na Rua São Carlos, no bairro Floresta.

17 de fevereiro: José Carlos Bueno, 58 anos, foi morto a facadas durante a noite ao ser atraído para uma casa na Estrada do Rincão, no bairro Belém Velho. Criminosos roubaram seu dinheiro.

20 de fevereiro: Leo Edson Schwalb, 67 anos, foi morto durante a tarde na Rua Padre Caldas, no bairro Partenon, quando assaltantes tentaram levar a sua caminhonete.

3 de março: Masahiro Hatori, 29 anos, foi morto durante a tarde, na Rua Joaquim Silveira, no bairro São Sebastião, quando criminosos tentavam tomar a mochila dele.

6 de março: Adriano Camargo Martins, 43 anos, foi morto durante a tarde, quando criminosos roubavam um estabelecimento comercial na Galeria Parobé, no Centro.

7 de março: Moisés Doring Jeske, 33 anos, foi encontrado morto durante a manhã no Parque Chico Mendes, na zona norte de Porto Alegre. Era motorista do Uber e foi morto a facadas. Criminosos levaram o seu carro.

14 de março: Gabryel Machado Delgado, 20 anos, foi morto com um tiro na cabeça durante a noite na Avenida Pernambuco, na zona norte de Porto Alegre. Criminoso tentava levar o celular dele.