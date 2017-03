VÍDEO: imagens mostram momento em que universitário é morto em assalto em Porto Alegre

Segurança Já

O nono latrocínio ocorrido neste ano em Porto Alegre foi registrado por câmeras de segurança de um estacionamento próximo ao local. Gabryel Machado Delgado, de 20 anos, estudante de Marketing da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs), estava voltando da aula quando foi abordado por um ladrão na frente do prédio onde morava, na Avenida Pernambuco, perto da esquina com a Rua Ernesto da Fontoura, bairro São Geraldo, na Zona Norte, por volta das 22h40min.

O delegado Hebert Ferreira, da 4ª Delegacia de Polícia, pretende ouvir agora a principal testemunha do assalto. O rapaz que vai depor é amigo da vítima e presenciou o crime que ocorreu na Avenida Pernambuco, no bairro São Geraldo, na zona norte da Capital.

As primeiras informações dão conta de que Gabriel estava tirando o celular do bolso para entregar ao criminoso quando levou o tiro na cabeça. Após o disparo, o assaltante fugiu correndo. O delegado pretende fazer um retrato falado para identificar o criminoso. Embora o vídeo ajude a verificar a dinâmica do crime, as imagens não são nítidas ao ponto de identificar o rosto das pessoas.

Este é o nono latrocínio do ano na Capital e o 20º na Região Metropolitana. Conforme levantamento da editoria de Segurança dos jornais Diário Gaúcho e Zero Hora, no mesmo período de 2016, Porto Alegre registrou seis roubos com morte, enquanto a Região Metropolitana tinha 12 crimes desse tipo até a mesma data do ano passado.