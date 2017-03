VÍDEO: câmera mostra suspeito de execução na Praça da Matriz, em Porto Alegre

Segurança Já

A Polícia Civil divulgou imagens de um suspeito de ser o autor de um homicídio na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, no último dia 20. O vídeo gravado por câmeras de monitoramento instaladas no local foi disponibilizado pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira.

Segundo a delegada Roberta Bertoldo, do Departamento de Homicídios, a polícia tem alguns suspeitos e espera que as imagens auxiliem a polícia a confirmar as informações.

O vídeo, de 14 segundos, mostra um homem de boné, vestindo camiseta e bermuda, fugindo pela praça. Depois, as pessoas que transitam pele local começam a olhar o ponto onde o assassinato teria ocorrido. O crime foi registrado por volta das 17h, em frente à Catedral Metropolitana e a poucos metros do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho.

A vítima foi identificada como Paulo Ricardo Camargo, 36 anos. Segundo testemunhas, ele morava em uma tenda instalada no local há cerca de dois meses.

Denúncias e informações sobre o suspeito podem ser encaminhadas pelo telefone 0800-642-0121.