Porto Alegre é listada entre as cidades mais violentas do mundo

Porto Alegre figura entre as 50 cidades com maior número de homicídios do mundo em 2016, segundo dados do Instituto Igarapé revelados no último dia de março pela revista britânica The Economist. A pesquisa leva em conta apenas municípios com população superior a 250 mil habitantes e exclui zonas de guerra, onde os números são difíceis de verificar.

Conforme o estudo, a capital gaúcha tem mais de 40 homicídios por ano para cada 100 mil habitantes. O artigo ainda destaca que a taxa de homicídios em Viamão, na Região Metropolitana, cresceu 20% em um ano. Aliás, a zona central da lista é dominada pelo Brasil: segundo maior consumidor de cocaína do mundo é o lar de metade de todas as cidades do ranking. O país, de forma geral, ocupa a quarta colocação no ranking de homicídios por 100 mil habitantes. Antes vêm, Honduras, México e El Salvador.

Conforme a reportagem, a explicação é que a cocaína é cultivada principalmente na América do Sul e traficada para o maior mercado do mundo, os Estados Unidos, através da América Central e do Caribe. As rotas terrestres originam-se principalmente na Colômbia e passam por El Salvador, Honduras e Guatemala antes de atravessar o México. Por esse motivo, a América Latina continua sendo a região mais violenta do mundo, segundo o jornal.