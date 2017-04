Polícia prende cinco bandidos e recupera carga de R$ 500 mil 

Porto Alegre

Agentes da Divisão Judiciária Operacional do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) prenderam na tarde deste sábado cinco bandidos que assaltaram transportadora pela manhã no bairro Navegantes, Zona Norte de Porto Alegre. A polícia também conseguiu recuperar grande parte da carga avaliada em mais de R$ 500 mil. As informações são da do blog Caso de Polícia.

A carga é de eletrônicos, eletroportáteis, tênis, entre outros. Os produtos estavam escondidos em um depósito no bairro Floresta, também na zona Norte da Capital. Os suspeitos foram presos no mesmo local. Foram apreendidos ainda quatro veículos e uma arma. Um criminoso ainda está foragido. O proprietário da transportadora ressaltou que não tinha seguro da carga, que os ladrões também danificaram as câmeras do circuito interno de segurança e mantiveram pelo menos cinco funcionários como reféns no momento do assalto.