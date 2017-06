Confusão envolvendo torcedores do Inter faz Trensurb parar em Porto Alegre 

Capital

Uma confusão envolvendo torcedores do Inter fez o Trensurb ficar parado por três minutos na Estação Anchieta, na zona norte de Porto Alegre, na manhã desta terça-feira (6).

De acordo com o relato de testemunhas ao setor de segurança da Trensurb, um grupo de 20 a 30 torcedores, alguns vestindo camisas da torcida organizada Guarda Popular, que vinha do Vale do Sinos para Porto Alegre, teria agredido uma mulher após uma discussão. Um rapaz que estava neste trem teria tentado impedir, trocando socos com os torcedores.

Depois de terminada a confusão, os torcedores não teriam deixado que a viagem prosseguisse, forçando as portas para que não fechassem. O trem só seguiu seu trajeto quando eles abandonaram a estação.

Os seguranças da Trensurb só conseguiram entrar no vagão na estação seguinte, e não encontraram nem os agressores nem as vítimas. A empresa informou que não há câmeras naquela composição, o que dificulta o reconhecimento dos envolvidos.

A Brigada Militar afirma que não recebeu nenhuma ligação via 190 e que não tem conhecimento do ocorrido. A reportagem tenta esclarecer se a vítima fez registro do ocorrido em alguma delegacia de Porto Alegre.

A assessoria de imprensa do Trensurb relata que houve um incidente com um grupo de integrantes de torcida organizada do Inter a um casal de torcedores gremistas. Segundo a empresa, as vítimas não foram localizadas e o setor onde ocorreu a briga não possui câmeras. Por isso, não há imagens.

