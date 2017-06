De volta ao Inter, Alex Santana fala sobre nova posição: "Me espelho no Pogba"

Reforço

Alex Santana chegará a Porto Alegre nos próximos dias. O novo-velho reforço colorado despediu-se dos companheiros no Paraná e virá à Capital para se juntar aos novos colegas até quinta-feira. Talvez não haja tempo suficiente para habilitá-lo a estrear já no sábado, contra o Náutico, mas o jogador será peça importante dentro da sequência de partidas previstas para o Inter.

Contratado como possível reserva para D'Alessandro, Alex Santana vem desempenhando uma nova função: segundo volante. Com Marcelo Chamusca, no Guarani, e depois com Wagner Lopes e Cristian Souza, no Paraná, atuou na saída de bola, mais recuado do que o habitual.

Ele conversou com Zero Hora sobre a nova função e a expectativa da chegada ao Inter.

Todos falam que o Alex que chega é um segundo volante e não mais aquele meia ofensivo. Como se deu isso?

Era meia na base do Inter, aí fui para o Guarani, e o treinador Marcelo Chamusca me colocou como segundo volante. Me destaquei. Então teve uma troca na direção, e o executivo (Rodrigo Pastana) veio para o Paraná e queria me trazer. Vim para o Paraná como segundo volante, fiz um primeiro semestre muito bom mesmo, fui considerado pelos jornais e rádios o melhor volante do Paranaense. Agora vivo o melhor momento da minha curta carreira.

Por que imaginas que tenha melhorado teu desempenho?

Melhorou porque pego o jogo de frente. Como tenho uma boa leitura de jogo, consigo distribuir muito bem as jogadas, pego mais na bola, participo mais.

Quem é o jogador que te inspira nessa nova posição?

Até a torcida paranista me chamava de "Pogba da Vila" (Capanema), Tenho um pouco da característica dele, passada largas e uma excelente técnica. Falta muito ainda para chegar nele, mas é um jogador que me espelho e acredito que posso chegar no nível, ou até ser melhor.