Dois homens e uma mulher são mortos a tiros em Esteio

Região Metropolitana

Três pessoas foram mortas no final da noite deste sábado (03) após um ataque a tiros em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar (BM), criminosos em um carro atiraram diversas vezes contra o trio, que estava na Rua da Paz, no bairro Santo Inácio. As informações são da Rádio Gaúcha.



As vítimas, uma mulher e dois homens, não tiveram as identidades confirmadas pela polícia. Ainda não há informações sobre as motivações e os autores do crime.



Leia mais:

Homem morre e outro é atingido por bala perdida no Centro de Porto Alegre

Homem é preso com 100kg de maconha em Estrela

Morador de rua é encontrado carbonizado em Alvorada



A Brigada Militar foi acionada por volta das 22h para averiguar uma ocorrência de tiroteio. Ao chegar no local, os policiais encontraram o corpo da mulher morta caído na calçada. Diversas capsulas, incluindo calibre 9 milímetros, estavam ao redor da vítima.



Em seguida, a equipe policial foi informada que outras duas vítimas teriam sido socorridas por populares até o Hospital São Camilo. Na instituição, foi constatado que um deles já havia chegado morto. A terceira vítima chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos. Os dois homens possuem antecedentes criminais.



*RÁDIO GAÚCHA