Corpo de homem é encontrado em porta-malas de veículo no bairro Rubem Berta

Porto Alegre

O corpo de um homem foi encontrado no porta-malas de um veículo, na madrugada desta terça-feira (8), no bairro Rubem Berta, zona norte de Porto Alegre. A polícia foi chamada ao local pouco depois da 0h.

De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu na Rua Braille. O carro estava abandonado e com as portas abertas. Era um Logan prata roubado. Segundo a polícia, a vítima tinha marcas de vários tiros.

A principal suspeita é de execução. Até o momento, não há identificação e nem informações sobre os autores.