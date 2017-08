Ladrões são baleados após tentativa de roubo a policial civil em Canoas

Violência

Dois assaltantes foram baleados por uma policial civil durante tentativa de roubo de veículo, na noite desta segunda-feira (7), em Canoas. De acordo com a Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 23h, na Rua Califórnia, bairro Mato Grande, quando a policial estava estacionando o carro. Ela iria visitar uma amiga.

Ao ser abordada, a policial reagiu e houve troca de tiros. Os dois criminosos foram baleados, um em uma das pernas e o outro na região do quadril. A policial não ficou ferida. A dupla chamou um Uber para ir até o Hospital de Pronto Socorro de Canoas para solicitar atendimento.

Leia Mais:

Corpo de homem é encontrado em porta-malas de veículo no bairro Rubem Berta

Homem apontado como líder de facção é condenado a 30 anos por duplo homicídio em Porto Alegre

Adolescente é morto a tiros em Alvorada



A Brigada Militar foi chamada e prendeu a dupla. A policial civil reconheceu um dos envolvidos. Através do relato do motorista do aplicativo, a polícia foi até a casa de um dos assaltantes e apreendeu um revólver. Um dos bandido já teve alta e foi preso. O outro segue no hospital sob custódia.