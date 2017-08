Passageiros reagem e imobilizam adolescente que tentou assaltar ônibus em Porto Alegre

Porto Alegre

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após tentar assaltar um ônibus da linha T11 no início da tarde deste sábado (12), no bairro Nonoai, em Porto Alegre. Ele teve a ação frustrada por passageiros que aproveitaram um momento de descuido para imobilizá-lo. Uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOE) passava pelo local e efetuou a prisão. O infrator foi encaminhado para o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (DECA).

O ônibus seguia do centro para o bairro pela Avenida Nonoai. Próximo ao número 1.138 da via, o jovem anunciou o assalto e passou a arrecadar dinheiro e celulares dos passageiros. Conforme testemunhas, ele já estava com diversos objetos roubados quando foi surpreendido pelos passageiros.

Leia mais:

Vento e acidente de trânsito deixam 7 mil clientes da CEEE sem luz no sul do Estado

Restaurante flutuante encalha com menor nível do Guaíba em 12 anos

O motorista estacionou o coletivo e abordou a viatura do BOE que passava pelo local. O adolescente postava apenas uma réplica de pistola. O jovem foi examinado no Hospital do Pronto Socorro da Capital, onde não foram constatadas lesões corporais, conforme a Brigada Militar.

De acordo com o Subcomandante do BOE, Major Mário Augusto Ferreira da Silva, o adolescente possui diversos registros de infrações e passagens pela Fase. Entre os registros estão cinco apreensões por roubo a coletivos na Capital.