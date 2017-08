Viatura da Brigada Militar é pichada durante atendimento a ocorrência em Uruguaiana 

Fronteira Oeste

Uma viatura da Brigada Militar (BM) foi pichada durante o atendimento a uma ocorrência em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, pouco depois das 23h30min de segunda-feira (7). Os policiais haviam deixado o veículo estacionado enquanto abordavam pessoas consideradas suspeitas no bairro Mascarenhas de Moraes. Quando voltaram, minutos depois, encontraram a Palio Weekend pichada.



As letras pichadas se assemelham às encontradas em prédios. São símbolos que provavelmente remetem a um pichador do município.



O ato é considerado uma afronta pela BM. O coronel Kleber Rodrigues Goulart, comandante do policiamento na Fronteira Oeste, entende que a ação mostra um equívoco na forma de pensar de parte da sociedade com o trabalho dos policiais.



— Chamou a atenção a consideração que eles têm com uma viatura, que é do povo, da própria sociedade. É uma viatura policial, que estava fazendo abordagem a indivíduos que estavam em situação pouco aconselhável — relata o coronel.



O comandante garante que não houve recentemente no município possíveis atos de violência por parte de policiais que pudessem ter levado a pichação por vingança. Ele afirma que é um "ato gratuito de vandalismo".



Na terça-feira (8), PMs do batalhão encaminharam a limpeza da viatura, que já está nas rua novamente.