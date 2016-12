Assembleia aprova aumento da contribuição previdenciária para militares

Pacote de Sartori

Os deputados gaúchos aprovaram, na noite desta quinta-feira, por 28 votos a 24, o Projeto de Lei Complementar (PLC) 253, que dispõe sobre o regime previdenciário dos militares. A proposta aumenta também a contribuição previdenciária de 13,25% para 14% para os servidores militares contribuintes do Regime Financeiro de Repartição Simples.



Segundo o Piratini, "com a proposta da alíquota previdenciária a 14% — medida adotada em diversas unidades da Federação — haverá um incremento na arrecadação do RPPS/RS decorrente das contribuições de servidores e patronal na ordem de R$ 395,8 milhões/ano, o que irá contribuir para a redução do déficit previdenciário, suportado pela complementação financeira a cargo do Tesouro do Estado (conforme dados extraídos do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR de 2015)".



Na justificativa encaminhada à Assembleia Legislativa, o governo afirma que esse projeto "busca a adoção de medidas que ajudem a garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários, tendo em vista o crescente déficit do Regime Próprio de Previdência Social".



Com a decisão, os militares tiveram o mesmo aumento percentual na contribuição previdenciária sofrido pelos outros servidores públicos do Estado, conforme foi aprovado no PLC 252.

*Zero Hora