Em 2013, lista de Dilma também tinha sorvete Häagen-Dazs

Com itens como Nutella, sorvete Häagen-Dazs, tortas de chocolate, picolés e refeições prontas a custos acima dos praticados no mercado, o edital de R$ 1,75 milhão em compras para aeronaves utilizadas pelo presidente Michel Temer foi suspenso nesta terça-feira, diante da repercussão negativa. No entanto, não é a primeira vez que o cardápio do avião presidencial é alvo de críticas.



Em 2013, a ONG Contas Abertas fez um levantamento a partir dos mesmos pedidos para a presidência, à época ocupada por Dilma Rousseff. As opções que podiam ser degustadas nos pratos servidos no avião presidencial da Força Aérea Brasileira (FAB) iam desde coelho assado e costela de cordeiro até carne de rã e de pato. O sorvete Häagen-Dazs também estava na lista de Dilma.



Além disso, o preço acima do mercado em diversos itens também não é uma novidade. No caso da lista para Temer, há diferenças exorbitantes. É o caso da farinha de linhaça dourada. Na relação deste ano, o pacote de 200g da marca Jasmine custaria R$ 44 para o governo. No supermercado, o mesmo produto, da mesma marca, com a mesma quantidade, é vendido a R$ 7,90.



De acordo com o levantamento feito pelo Contas Abertas, a aeronave de Dilma também contaria com preços muito acima do que é estipulado pelo mercado. Na ocasião, foram identificados valores mais altos em latas de refrigerante — que custavam, à época, R$ 3,37 para o governo e eram vendidas a R$ 1,49 no supermercado — e em caixas de sucos de um litro — que custavam R$ 7,16 ao Planalto e sairiam por uma média de R$ 4 a R$ 4,50 para o cidadão comum.



