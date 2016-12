Fortunati diz que Marchezan vende o caos para ser "salvador da pátria"

Porto Alegre

O prefeito José Fortunati voltou a criticar Nelson Marchezan Júnior ao dizer que os números apresentados pelo prefeito eleito de Porto Alegre não são verdadeiros. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quinta-feira, Fortunati destacou que não passa de chute a avaliação de que a a situação financeira de Porto Alegre é caótica.

— Tenho ouvido aberrações. Afirmar que a situação da prefeitura é pior do que a situação do Estado é realmente ou não entender de finanças ou não acompanhar a situação tanto da prefeitura e do governo do Estado ao longo dos últimos 40 anos ou realmente estar fazendo uma disputa política muito rebaixada — diz o prefeito.

Fortunati se defende dizendo que a prefeitura passa por um problema conjuntural, fruto da crise econômica do país. Ele lembra que deixou de receber R$ 70 milhões do Governo Federal referente ao congelamento de cinco anos da tabela do SUS. A prestação de contas orçamentária e financeira da prefeitura serão divulgados nesta sexta-feira, pois os números ainda estão sendo fechados pelo governo.

Fortunati também fez uma avaliação do seu período como prefeito de Porto Alegre. Destacou que foi possível avançar na coleta de lixo, na iluminação pública, no transporte coletivo e na conservação do asfalto das ruas.

Sobre as obras realizadas na cidade, Fortunati comemora. Diz que a cidade aproveitou a oportunidade da Copa do Mundo para realizar melhorias na capital.

— Nunca na história de Porto Alegre uma prefeitura fazia tanta obra na sua cidade. Voltem no tempo e identifiquem quem fez 15 obras ao mesmo tempo — destacou o prefeito.

Ele lembrou que está deixando um financiamento de R$ 82 milhões para ser investido na construção de 25 novas escolas. Também será possível usar os recursos na reforma das demais 98 instituições de ensino.

