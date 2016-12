Fortunati confirma pagamento em dia do salário dos servidores públicos municipais

Folha de dezembro

A Prefeitura de Porto Alegre confirmou, nesta quarta-feira, pagamento em dia do salário de dezembro dos servidores públicos municipais. O dinheiro estará na conta do funcionalismo nesta quinta-feira, último dia do expediente bancário em 2016. A arrecadação antecipada do IPTU foi um dos fatores que permitiram que os vencimentos fossem quitados. Porém, a prefeitura teve de fazer uma injeção de mais R$ 30 milhões para completar os R$ 147 milhões da folha.

— Estamos utilizando os recursos do IPTU e também de outras áreas para priorizar o pagamento dos servidores. Faltaram R$ 30 milhões para completar a folha. Por isso, é fundamental que a população realize o pagamento das guias até o dia de amanhã (quinta) para repor esses recursos — disse Fortunati, sem especificar de quais áreas o montante foi retirado.

Fortunati também estava em dúvida em relação ao pagamento da folha dos servidores desde o momento em que o prefeito eleito, Nelson Marchezan, anunciou que concederia desconto maior, de 15%, para quem pagasse entre 4 e 30 de janeiro. No entanto, o Tribunal de Contas do Estado barrou qualquer benefício além dos 12%, sem que haja uma estimativa de impacto financeiro.

— Não é possível ultrapassar esse percentual (12%) que já está calculado dentro da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela levou em consideração os exercícios anteriores que fazem comparação. Acima disso, é preciso que haja uma estimativa de impacto orçamentário e financeiro — explicou o conselheiro Pedro Henrique Figueiredo.

Com a decisão, o conselheiro determina que, caso o prefeito eleito queira prorrogar o prazo para pagamento com desconto, o percentual de 12% deve ser mantido até o quinto dia útil do mês de fevereiro, conforme estabelece a Lei Complementar Municipal:

— A Lei Complementar de Porto Alegre, que é o Código Tributário Municipal, estabelece dois prazos: 20% até o segundo dia útil do mês de janeiro e até 15% até o quinto dia útil de fevereiro. Então, estou estabelecendo que se houver esse desconto, tem que ser até o quinto dia útil do mês de fevereiro — afirmou.

