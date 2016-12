Temer vira piada após lista de compras para avião presidencial

A lista de compras para o avião presidencial de Temer foi alvo de piadas dos internautas nas redes sociais. Os diversos itens de luxo custariam R$ 1,75 milhão aos cofres públicos. O Palácio do Planalto decidiu cancelar a licitação após a repercussão negativa.



Veja as principais piadas do dia:

Imagino a propaganda do Häagen-Dazs dps de hj:



Häagen-Dazs - O sorvete que dá um GOLPE no seu calor.



**aparece Temer sorrindo no fundo**