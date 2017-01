Após reação negativa, Temer defende no Twitter uso da palavra "acidente"

Polêmica

Depois de considerar o massacre em um complexo penitenciário de Manaus um "acidente pavoroso", o presidente Michel Temer usou, nesta quinta-feira, a sua conta pessoal no Twitter para defender o emprego da palavra "acidente".

O uso da expressão "acidente pavoroso" causou uma repercussão negativa nas redes sociais, o que surpreendeu o Palácio do Planalto. Segundo auxiliares palacianos, o uso da palavra para definir a tragédia em Manaus não foi equivocado.

Também surpreendeu o governo que, diante do lançamento do Plano Nacional de Segurança, com a divulgação de medidas como a construção de cinco novos presídios federais, tenha se dado tanta publicidade a esse trecho da fala do presidente.

"Sinônimos da palavra 'acidente': tragédia, perda, desastre, desgraça, fatalidade", escreveu Temer no Twitter.

A assessoria de imprensa do presidente também destacou no Twitter que o "governo investirá mais de R$ 2,2 bilhões no sistema penitenciário em 2017".

Na manhã desta quinta-feira, o presidente abriu a reunião com o Núcleo Institucional do governo federal se solidarizando com os familiares do massacre ocorrido no último domingo, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus.

— Eu quero, em uma primeira fala, mais uma vez solidarizar-me com as famílias que tiveram os seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. Nossa solidariedade, portanto, é uma solidariedade governamental e, tenho certeza, apadrinhada por todos aqueles que aqui se acham — discursou Temer.

De acordo com o dicionário Houaiss, acidente é um "acontecimento casual, inesperado, fortuito" ou "qualquer acontecimento, desagradável ou infeliz, que envolva dano, perdão, lesão, sofrimento ou morte".

