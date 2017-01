Corpo de Teori Zavascki deve ser trazido para Porto Alegre

A pedido da família

O velório do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, morto nesta quinta-feira em acidente aéreo, deve ser realizado em Porto Alegre. Segundo assessores próximos da presidente do STF, Cármen Lúcia, a ministra informou que irá respeitar a vontade da família para que a cerimônia ocorra na Capital e não em Brasília.



Até o momento, não há confirmações sobre o velório e o enterro.



O Corpo de Bombeiros informou que os corpos de três vítimas foram localizados em meio aos destroços do avião, mas até às 21h ainda não haviam sido retirados das ferragens. As buscas prosseguem, apesar das condições desfavoráveis do mar.

A notícia da morte de Teori pegou servidores do STF de surpresa e deixou alguns exaltados. Seguranças foram destacados para impedir que jornalistas tivessem acesso ao gabinete do ministro. Os jornalistas foram escoltados até o comitê de imprensa, mesmo com autorização para circular pelo prédio. Cerca de 30 pessoas passaram a tarde dentro do gabinete do ministro no STF. Alguns saíram chorando.