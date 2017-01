Ex-governadora Yeda Crusius assume como deputada federal

De volta à Brasília

Yeda tomou posse como deputada em cerimônia no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Yeda tomou posse como deputada em cerimônia no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia Foto: Antonio Augusto / Câmara dos Deputados

Seis anos após deixar o governo do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB) tomou posse nesta quinta-feira como deputada federal. Ela substituirá o colega de partido Nelson Marchezan Jr., que renunciou para assumir a prefeitura de Porto Alegre. Na Câmara, a tucana disse que atuará em favor de reformas do país e de políticas para as mulheres.

O legislativo não é novidade para Yeda. A ex-governadora ocupou a cadeira de deputada por três mandatos, entre 1994 e 2006. Depois, comandou o Palácio Piratini, entre 2007 e 2010. Derrotada na tentativa de reeleição ao governo do Estado, em 2014 voltou a concorrer à Câmara, e ficou como suplente de Marchezan.

A posse de Yeda nesta quinta-feira ocorreu em uma cerimônia rápida, no gabinete do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ela optou por não participar da solenidade da última segunda-feira, que reuniu um número maior de suplentes, porque estava com a família no Exterior.

Embora seja do mesmo partido, Yeda não mantém boa relação com Marchezan. Nos bastidores, eles são considerados inimigos. Questionada sobre o seu quadro de assessores, Yeda disse que o grupo passará por uma renovação.

– A gente não herda a equipe, vou montar o meu gabinete – afirmou.

Com dois anos de trabalho pela frente, a tucana adiantou que pretende retomar pautas do período em que esteve no legislativo.

– O que eu fiz nos 12 anos (em que foi deputada) não está completo, a pauta das reformas faz parte do meu trabalho. Também sou presidente do PSDB mulher, estas pautas estão muito ativas – disse.

Além de Yeda, a bancada gaúcha recebeu mais um novo integrante neste início de ano. Assis Melo (PCdoB) ingressou como suplente após a renúncia de Luiz Carlos Busatto (PTB), que ganhou a prefeitura de Canoas. Com a dança das cadeiras, Cajar Nardes (PR) passou a ser titular, enquanto Assis herdou a vaga de Ronaldo Nogueira (PTB), que está licenciado para atuar como ministro do Trabalho.