Liminar proíbe Estado de demitir funcionários da Corag sem negociar com sindicato

Em meio às incertezas após a aprovação do projeto de lei que determina a extinção da Companhia Rio-Grandense de Artes Gráficas (Corag), os funcionários do órgão receberam, nesta quarta-feira, uma notícia favorável da Justiça do Trabalho. Segundo a assessoria de comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), a decisão do juiz Mauricio Schmidt Bastos, plantonista da 9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, determina que duas medidas sejam cumpridas imediatamente: a primeira afirma que a demissão em massa dos 197 empregados não poderá ocorrer sem que haja uma negociação coletiva com o sindicato da categoria.

O segundo ponto principal da liminar também proíbe a transferência das atividades do órgão para outra empresa pública ou privada. No entendimento do magistrado, os documentos juntados ao processo mostram que a companhia é lucrativa. Assim, não haveria urgência para a sua extinção e para a dispensa de todos os funcionários sem uma negociação.

Foi fixada, ainda, uma multa diária de R$ 10 mil por dia de descumprimento das medidas.

O projeto de extinção da Corag faz parte do pacote de medidas do governo Sartori que tramita na Assembleia Legislativa desde o final do ano passado. No dia 21 de dezembro, foram aprovadas as extinções de 12 órgãos estaduais. No caso da companhia, o placar foi de 28 votos a favor e 24 contra.

Criada há 43 anos, a Corag — uma sociedade de economia mista — é a gráfica responsável por editar o Diário Oficial do Estado, além de outros materiais gráficos. Também tem o Estado como cliente para impressão de documentos do Detran. No ano passado, a receita da companhia foi R$ 54,6 milhões e a despesa, R$ 46,9 milhões.

Com a aprovação do proposta, a ideia do governo é que a Procergs absorva parte dos serviços que a companhia presta atualmente, e o restante seria contratado da iniciativa privada. A extinção deve significar R$ 8,4 milhões a mais aos cofres do Rio Grande do Sul, conforme cálculos do Piratini.

