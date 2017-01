Michel Temer desembarca em Portugal para participar do funeral de Mário Soares

Em solo português

Michel Temer chegou na madrugada desta terça-feira em Lisboa, Portugal. Nesta terça-feira, o presidente da República participará do funeral do ex-presidente e ex-primeiro-ministro português Mário Soares, que morreu no último sábado, aos 92 anos, em Lisboa.

Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, uma homenagem dos chefes de Estado a Mário Soares está prevista para as 11h, no Mosteiro dos Jerônimos.



De acordo com o site G1, Temer se encontrará com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, antes da cerimônia. Após, os dois e outros líderes mundiais partirão para o funeral de Soares.



Temer foi recepcionado pela Cônsul-Geral do Brasil em Lisboa, a embaixadora Maria Dulce Silva Barros Foto: Isac Nóbrega / Divulgação

O governo português decretou luto oficial de três dias, a contar a partir desta segunda-feira. Lisboa vai receber cerimônias fúnebres de Soares nestas segunda e terça-feiras, que incluirão um velório aberto ao público no Mosteiro de São Jerônimo.



Após sua primeira visita oficial ao Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, Temer embarcou para Portugal durante a tarde, acompanhado do ex-presidente José Sarney; do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes.



Mário Soares morreu no último sábado, aos 92 anos Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

Biografia de Mário Soares



Soares ocupou os mais altos cargos políticos em Portugal e a sua vida está entrelaçada a história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do Partido Socialista e presidente da República.



Nascido em 7 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do Partido Socialista português e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução de 25 de abril de 1974.



Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, pediu a adesão de Portugal à Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 1977, e a assinou o respetivo tratado, em 1985. Posteriormente, a CEE tornou-se a União Europeia. Em 1986, Soares ganhou as eleições presidenciais e foi presidente da República durante dois mandatos, até 1996.



*ZERO HORA