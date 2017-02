Deputado Osmar Serraglio é o novo ministro da Justiça

Após negativa de Velloso

Um dia após a aprovação da indicação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Michel Temer escolheu o novo ministro da Justiça. Assumirá o cargo o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). O nome ganhou força nos últimos dias, por ter apoio da bancada do PMDB da Câmara e de parte do PSDB.

Primeira opção de Temer para suceder Moraes, o ex-ministro do STF Carlos Velloso recusou o convite. A desistência recolocou Serraglio no páreo. Na manhã desta quinta-feira, o presidente se reuniu com o ministro da Secretaria de Governo, Anthonio Imbassahy (PSDB-BA), e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir a troca na Justiça e o futuro da liderança do governo na Câmara, que atualmente está sob responsabilidade de André Moura (PSC-SE).

A escolha tenta sustar as críticas recebidas pelo governo da bancada do PMDB, que cobra mais espaço na Esplanada. Essa pressão foi decisiva para sacramentar a nomeação. Além da chancela dos colegas de partido, pesou a favor de Serraglio sua formação jurídica. Professor universitário, ele é mestre em Direito pela PUC/SP e tem especialização em processo civil pela Universidade Paranaense (Unipar).

Serraglio nasceu em Erechim, em 23 de maio de 1948. Aos 15 anos, junto com os pais e quatro irmãos e uma irmã, mudou para o Paraná, onde fez sua carreira jurídica e política. Formou-se em Direito na década de 1970, foi professor em curso de técnico de contabilidade e presidente da Associação dos Professores do Estado do Paraná.

Advogado, Serraglio filiou-se o MDB em 1978 e seguiu no partido após a mudança do nome para PMDB. Foi assessor jurídico de prefeituras no Noroeste do Paraná, até ser eleito vice-prefeito de Umuarama em 1992. Ficou no cargo até 1996. Dois anos depois, elegeu-se para o primeiro dos cinco mandatos consecutivos de deputado federal. Ano passado, votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff.

Na Câmara, o novo ministro não estava entre os nomes de maior influência política dentro do PMDB. Seu momento de maior destaque ocorreu entre 2005 e 2006, quando foi relator da CPI dos Correios, que abriu as apurações sobre a compra de apoio parlamentar ao governo Lula, no escândalo do mensalão. À época, teve a postura elogiada por parlamentares.

- Ele é uma pessoa muito educada, às vezes não se tem ideia do que ele é capaz. Mas ele foi decisivo para a CPI dos Correios, que teve o resultado que teve - afirma o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que fez campanha por Serraglio na Justiça.



Terra acredita que o novo ministro terá pulso para dar segmento à Operação Lava-Jato, apesar da cúpula do PMDB estar implicada no escândalo da Petrobras. Um dos envolvidos é Eduardo Cunha (PMDB-RJ), antigo aliado de Serraglio. Em 2016, o deputado teve o apoio do então presidente da Câmara para presidir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Contudo, na discussão sobre a cassação do ex-parlamentar, o colegiado tomou decisões contrárias aos interesses de Cunha.

A proximidade que teve com o ex-presidente da Câmara é lembrada por desafetos de Serraglio. Colega de partido e conterrâneo, o senador Roberto Requião (PMDB-PR) criticou a escolha de Temer. Para ele, o novo ministro da Justiça fará um trabalho no mesmo nível do que é realizado por Ricardo Barros (PP-PR) à frente da Saúde.

- É o fim do mundo, aliado de Eduardo Cunha no Ministério da Justiça. Está à altura do conjunto da obra do governo Temer - diz Requião.

