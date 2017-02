Lasier diz que assinou "por engano" PEC para blindar membros da linha sucessória da Presidência

Sem ler

O senador Lasier Martins (PSD) afirmou, nesta quinta-feira, que assinou "por engano" a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Romero Jucá (PMDB) para blindar os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado de investigações sobre fatos anteriores ao mandato. As informações são do blog Cenário Político.

Lasier confessou que assinou a partir de um pedido de uma funcionária, deu atenção apenas aos nomes que já haviam assinado o documento, mas não leu leu o tema da proposta:

— Eu estava na primeira fila quando chegou uma moça pedindo a assinatura. Pela primeira vez, assinei sem ler. Estava ali uma porção de gente do PSDB, imaginei que fosse um projeto sério — disse.

O senador acrescentou que, mais tarde, foi avisado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede) sobre o conteúdo da proposta, mas "já era tarde demais".



— Quando terminou a sessão, o Randolfe me perguntou por que eu tinha assinado, e eu corri para tentar tirar a assinatura. Quando cheguei lá, já tinha sido registrada — contou.

O senador disse que "lamentavelmente assinou o documento sem ler".