Apurações da PF indicam crime contra a população, diz ministro da Agricultura

Operação Carne Fraca

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, divulgou nesta sexta-feira nota oficial na qual avalia que as apurações da Polícia Federal (PF) na Operação Carne Fraca, contra fiscais agropecuários e empresas do setor de proteína animal, indicam "um crime contra a população brasileira, que merece ser punido com todo o rigor".

"Neste momento, toda a atenção é necessária para separarmos o joio do trigo. Muitas ações já foram implementadas para corrigir distorções e combater a corrupção e os desvios de conduta, e novas medidas serão tomadas", apontou.

Leia mais

Em Porto Alegre, ministro da Justiça nega participação em irregularidades na Carne Fraca

Carne Fraca: PF diz que propina abastecia PMDB e PP

"É difícil dimensionar a quantidade de propina", diz delegado sobre esquema que adulterava carne



Na nota, o ministro reafirmou que coordena as ações envolvendo sua Pasta e confirmou o afastamento imediato de todos os envolvidos, além da instauração de procedimentos administrativos.

"Todo apoio será dado à PF nas apurações. Minha determinação é tolerância zero com atos irregulares no Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento)", completou Maggi.

O ministro confirmou ainda ter suspendido a licença de 10 dias prevista para começar na próxima semana para acompanhar o caso. A Agência Estado apurou que Maggi, que participa de um evento em Mato Grosso, também conversou com presidente Michel Temer (PMDB) logo após a operação ser deflagrada.

Leia as últimas notícias de Política

*Estadão Conteúdo