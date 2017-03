Audiências sobre concessões das estradas estaduais serão no segundo semestre, diz secretário

Transportes

Em meio ao processo de concessão das estradas federais do Rio Grande do Sul, o Piratini prepara o plano de privatização das rodovias administradas pelo Estado. De acordo com o secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, o marco regulatório que define as regras gerais para as concessões já está concluído e será apresentado ao governador José Ivo Sartori na próxima semana.

Enquanto a primeira reunião para receber sugestões da comunidade para as rodovias federais no Estado ocorre na próxima quinta-feira, dia 16, em Lajeado, as audiências públicas para as estradas estaduais serão apenas no segundo semestre de 2017. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, Westphalen reiterou que o tema precisa ser "bem discutido", já que o prazo de concessões é de 30 anos.

— Essa angústia que temos (para fazer as concessões) levou o governo federal a mudar, em dois anos, três vezes o modelo de pedágio. A nossa preocupação não é a pressa, mas a perfeição para que não tenhamos arrependimentos no futuro.



De acordo com o secretário dos Transportes, cada rodovia estadual terá um edital de concessão, que será discutido em audiência pública específica. Sobre as concessões, Westphalen citou a preocupação pelas consequências da Operação Lava-Jato em nível nacional e afirmou que o "mercado está muito atento".

— As pessoas que têm nos procurado para buscar informações têm muito mais preocupação com a previsibilidade porque nós temos um histórico, no passado, de fazer contrato e não ter contrato — afirma.

Questionado sobre o tempo para concluir o processo de privatização das estradas gaúchas, o secretário não detalhou prazos para o início de obras.

Problemas na RSC-287

Usuários da RSC-287, na Região Central, vêm reclamando da manutenção da cobrança de pedágio pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) em um trecho anterior a uma ponte construída pelo Exército, onde costuma ocorrer a formação de congestionamento. Após sofrer interrupção devido a queda de uma barreira que causou danos estruturais na rodovia, o trânsito foi liberado no local em 16 de fevereiro.

O secretário dos Transportes afirma que a principal dificuldade da estrada é a base do asfalto e destaca que a EGR está buscando financiamento privado de R$ 100 milhões para fazer reparos.

— A (RSC) 287 sofrerá uma reforma completa, mas, se a base não for mexida, vamos continuar consertando e tendo esses problemas — pondera Westphalen.

Obras pesadas na ERS-118

De acordo com o secretário, todos os projetos para a ampliação da ERS-118 estão prontos, incluindo a previsão de viadutos. Westphalen promete que, neste ano, as obras pesadas devem ser iniciadas na rodovia.

— Antes de fazer qualquer atividade, tem que se ver o que vai concluir e não existiam esses projetos — justifica.

Duplicação da ERS-122

Questionado sobre a subida à Serra pela ERS-122, o secretário dos Transportes afirmou que ainda não está definido se a estrada integrará o pacote de concessões.

— É uma estrada que queríamos consociar com a federal, com a (BR) 116, de Vacaria a Porto Alegre. Mas está em estudos.