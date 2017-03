Fachin promete decidir sobre lista de Janot em abril

Futuro da Lava-Jato

Relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Edson Fachin disse, nesta sexta-feira, que irá decidir sobre a chamada lista de Janot ao longo do mês de abril. A afirmação ocorreu após questionamentos de jornalistas, em um seminário no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os processos decorrentes das delações premiadas da Odebrecht foram encaminhados ao gabinete do ministro no último dia 21. Desde então, Fachin e sua equipe analisam os 320 pedidos de providência da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo interlocutores, apesar da pressão popular e dos vazamentos ocorridos nas últimas semanas, Fachin decidiu analisar o material sem pressa.

O ministro já afirmou que levantará o sigilo dos processos ao mesmo tempo em que decidir sobre as solicitações de Janot. A lista possui 83 pedidos de abertura de inquérito envolvendo políticos com foro no STF, 211 declínios de competência (sobre pessoas que não possuem foro privilegiado no STF) e sete arquivamentos, além de outras providências. A partir da autorização de Fachin, serão abertos inquéritos para apurar o envolvimento de políticos, empresários e outras pessoas no âmbito da Lava-Jato.

Os processos em análise no STF fazem parte da segunda lista que Janot. A primeira foi apresentada em março de 2015, com base nas delações do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e do doleiro Alberto Youssef. À época, a PGR pediu a abertura de 28 inquéritos. Do total, apenas cinco políticos já viraram réus – e nenhum foi condenado até o momento.

Veja como o STF pode proceder na análise de cada caso: