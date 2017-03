"Não há previsão", diz Fachin sobre inquéritos ligados à Odebrecht

Tempo necessário

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator da Lava-Jato no tribunal, disse nesta sexta-feira que não necessariamente irá apresentar na semana que vem o resultado de sua análise sobre as aberturas de inquérito pedidas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. É possível, portanto, que isso só ocorra no mês de abril.

— Estou lendo e sistematizando o trabalho. No total, são quase 900 requerimentos — desconversou Fachin, no Rio, onde participou de uma banca de concurso para professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Leia mais

Sigilo da lista de Janot não será aberto nesta semana, informa STF

Fachin autoriza interrogatório de Renan, Jucá e Sarney

Janot nega vazamentos e responde aos críticos: "Difamadores com mentes ociosas"



A agenda foi na Procuradoria-Geral do Município do Rio.

— Por agora, não há previsão. Vou usar o que dizia o (José Gomes) Pinheiro Machado, político do Império: "Não vou tão devagar, que pareça provocação, nem tão rápido, que pareça fuga". A celeridade eu acho importante, mas tenho o ônus argumentativo para evidenciar as conclusões a que estou chegando. Qual é o tempo? O necessário.

A expectativa era de que o relator, que recebeu o material há três dias, tomasse suas decisões na semana que vem. São 83 pedidos de investigação de parlamentares e ministros, baseados na delação premiada de 78 executivos da Odebrecht. Ele também irá deliberar sobre 211 casos de pessoas sem foro privilegiado, que serão enviados a tribunais inferiores, e pedidos de arquivamentos, entre outras providências.



Leia as últimas notícias sobre a Operação Lava-Jato

*Estadão Conteúdo