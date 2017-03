Nova fase da Lava-Jato tem base na segunda lista de Janot

Desvios na Petrobras

A nova etapa da Lava-Jato que foi às ruas nesta terça-feira é fruto da segunda lista de Janot. Segundo revelou a ZH um dos integrantes da força-tarefa, a operação é uma das 19 outras providências solicitadas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Nelas, o procurador pede diligências em inquéritos que já estão tramitando na Corte.

– O ministro Fachin priorizou o mais urgente, como diligências em investigações já em andamento – afirma o agente.

Um dos alvos da PF é Mário Beltrão, suposto operador do líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE). Até o mês passado, Humberto Costa exibia otimismo nos corredores do Congresso. Depois de um ano e meio de investigações, a Polícia Federal (PF) não havia encontrado indícios do envolvimento do senador na Lava-Jato e havia pedido em agosto de 2016 o arquivamento do inquérito aberto contra ele em março de 2015. No entanto, o procurador-geral da República discordou da posição da delegada da PF Graziela Machado da Costa e Silva e pediu a prorrogação das apurações por mais 90 dias.

No dia 16 de fevereiro, o relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, atendeu à solicitação de Janot. Na manhã desta terça-feira, também com diligências autorizadas por Fachin, a PF foi às ruas de Recife cumprir mandatos contra Beltrão, que foi chamado nos depoimentos anexados ao inquérito de "PC Farias do Humberto Costa".

Beltrão já havia sido citado pelo ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa como operador de Humberto Costa na Petrobras. Paulo Roberto teria repassado a Beltrão R$ 1 milhão que seriam destinados à campanha do petista ao Senado em 2010. O dinheiro foi descontado da propina de 1% que o PP recebia porque o partido apoiou o candidato do PT na disputa. A suspeita de Janot é de que a propina repassada a Humberto Costa tenha sido paga pela empresa White Martins.

De acordo com depoimentos colhidos pelo procurador-geral, Humberto Costa tenha recebido outros recursos ilícitos em 2010, quando concorreu ao governo do Estado. Um gerente da Petroquímica Suape que havia sido nomeado por Paulo Roberto Costa, Carlos Alberto Ferreira, disse aos procuradores ter repassado R$ 14 milhões à campanha de Humberto Costa ao governo de Pernambuco em 2010. Mais uma vez, o repasse teria sido feito por intermédio de Mário Beltrão, amigo de infância e operador do petista na Petrobras.

Os recursos teriam sido desviados contratos da Petroquímica Suape com a Odebrecht e da Companhia Têxtil de Pernambuco (CITEPE) com a Schahin Engenharia ¿a pretexto de financiamento de campanha política de Humberto Costa¿. Os R$ 14 milhões teriam sido pagos à Schaim e à Odebrecht em dois cheques nominais, no valor de R$ 6 milhões e R$ 8 milhões.

A operação desta terça-feira também leva em consideração informações prestadas pelos 78 delatores da Odebrecht no acordo de delação premiada. Mas como Fachin teve acesso ao material se ele só deve começar a analisar formalmente nesta terça-feira a documentação? Desde que a presidente do STF, Cármen Lúcia, homologou as delações, os ministros do STF estão autorizados a usá-las como base de processos.

O relator da Lava-Jato decidiu priorizar para ler – e para atender, dentre 320 pedidos da PGR – os que têm urgência. É o caso de buscas para inquéritos já abertos, do passado. Eles estão entre as providências solicitadas pela PGR – seriam 19 pedidos. No caso desta terça-feira, referem-se a suspeitos alvos de investigação no passado. Só depois ele vai decidir sobre pedidos de inquérito com novos investigados.