Novo chanceler já disse no Twitter que Trump "é o Partido Republicano de porre"

Em 2016

O novo ministro de Relações Exteriores Aloysio Nunes (PSDB-SP), anunciado nesta quinta-feira para o comando do Itamaraty, teceu críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2016. As declarações foram publicadas no Twitter no dia em que o republicano venceu as eleições americanas, em novembro.

Para Nunes, Trump é "o que há de pior, de mais incontrolado, de mais exacerbado" no Partido Republicano:

Trump é o partido republicano de porre. É o que há de pior, de mais incontrolado, de mais exacerbado entre os integrantes de seu partido (1) — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) 9 de novembro de 2016

E continuou: "Agora é observar como é que ele se comporta na Presidência dos Estados Unidos".

Agora é observar como é que ele se comporta na Presidência dos Estados Unidos (2) — Aloysio Nunes (@Aloysio_Nunes) 9 de novembro de 2016

Antecessor de Nunes no Ministério das Relações Exteriores, José Serra havia comentado negativamente sobre a possibilidade de Trump ser eleito. Em julho de 2016, o então ministro disse considerar a hipótese um "pesadelo".

Michel Temer se reuniu na tarde desta quinta-feira com o senador antes de confirmá-lo para a pasta. Aloysio foi eleito para o cargo parlamentar em 2010 e em 2014 foi vice na chapa de Aécio Neves para a eleição presidencial. Ele foi um dos nomes indicados por Aécio para comandar o Ministério das Relações Exteriores.

No Senado, Aloysio vinha exercendo a função de líder do governo. Quem assume sua vaga é o suplente Airton Sandoval, do PMDB, o que fará a bancada peemedebista se tornar a maior da Casa, com 22 representantes.

*com informações do G1 e Estadão Conteúdo