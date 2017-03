Operadores do PMDB são transferidos para Curitiba

Operação Blackout

Os lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, acusados de serem os maiores operadores de propinas do PMDB na Petrobras, desembarcam nesta quinta-feira em Curitiba, a capital da Operação Lava-Jato. Eles ficarão detidos na Custódia da Superintendência Regional da Polícia Federal.

Os dois operadores do PMDB — pai e filho — estavam detidos em Brasília desde sábado. Eles tiveram prisão preventiva decretada pelo juiz federal Sergio Moro, como alvos centrais da 38ª fase da Lava-Jato, batizada de Blackout, deflagrada no dia 23. Eles foram presos no sexta-feira, nos Estados Unidos.

A Polícia Federal vai ouvir os depoimentos de Jorge Luz e Bruno Luz, mas não há data ainda para o interrogatório. Os lobistas são suspeitos de terem movimentado pelo menos US$ 40 milhões em propinas em negócios na Petrobras, em especial, para agentes públicos e políticos do PMDB.

Os lobistas ficarão detidos na carceragem da PF, onde estão também o empresário Marcelo Bahia Odebrecht e o ex-ministro Antonio Palocci, entre outros.



