Padilha reúne todos os ministérios para pedir empenho pela reforma da Previdência

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, coordenará nesta segunda-feira uma reunião com todos os ministérios, com exceção dos militares, para tratar da Reforma da Previdência. O encontro faz parte da ofensiva do governo na busca do empenho de todas as pastas, ministros e partidos na aprovação da reforma. O governo quer que ministros trabalhem no convencimento dos parlamentares sobre a necessidade das mudanças.

Padilha retorna de Porto Alegre a Brasília nesta manhã e segue direto para o Palácio do Planalto, onde ocorrerá a reunião, marcada para as 18h. Também estarão presentes ao encontro os líderes do governo no Congresso, Romero Jucá (PMDB-RR), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), Andre Moura (PSC-SE) e Lelo Coimbra (PMDB-ES), além do presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, Carlos Marun, e do relator, Arthur Maia.

