Pedro Parente é reconduzido à presidência da Petrobras por mais dois anos

Estatal

O conselho de administração da Petrobras aprovou, na segunda-feira, a recondução do presidente da companhia, Pedro Parente, para um mandato de dois anos. Parente havia sido eleito para o cargo em 31 de maio de 2016, em continuidade ao mandato de Aldemir Bendine.

"Com isso, tem início um novo mandato de dois anos", disse a estatal em comunicado ao mercado.

A petroleira explica que, no processo de recondução, foram renovadas as análises de integridade e do cumprimento dos requisitos da posição. O Comitê de Indicação, Remuneração e Sucessão do Conselho de Administração da Petrobras afirma que "avaliou toda a documentação pertinente e recomendou a aprovação do novo mandato".

Eletrobras

A economista Elena Landau vai substituir José Luiz Alquéres na presidência do conselho de administração da Eletrobras. Na segunda-feira, pelo Facebook, Alquéres comentou a mudança.

"Minha sucessora é ótima e o Wilson (Ferreira Júnior), o presidente, muito bom", afirmou.

A substituição será formalizada em 28 de abril. Segundo fontes, Alquéres saiu por desentendimentos com o presidente da estatal. Ele deixará o cargo após nove meses de trabalho.

*Estadão Conteúdo