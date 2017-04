Ministro do STF manda Lasier sair de casa após acusação de agressão

Brasília

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin determinou que Lasier Martins (PSD-RS) saia de casa, segundo o Correio Braziliense. A decisão ocorre depois que a mulher do senador, a jornalista Janice Santos, prestou queixa de agressão na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). O político também foi proibido de se aproximar ou fazer contato com ela.

A advogada Renata França, que defende a jornalista Janice Santos, confirma que as medidas protetivas foram concedidas, no entanto, não pode dar mais detalhes por que o processo segue em sigilo. A decisão foi concedida com base na Lei Maria da Penha.



No depoimento à polícia, Janice afirmou que o marido é um homem "violento e agressivo", e a agredia com frequência. Ela sustentou ter levado chutes nas pernas, e que teve a mão machucada durante a última briga. A advogada dela, Renata França, diz que, na Justiça de primeiro grau, teria recebido uma decisão em 48 horas, sendo que a queixa foi registrada na terça de manhã.

Em nota, o senador negou as acusações, e disse que Janice que tirar proveito no processo de separação, que já está em andamento.

"Não houve a alegada agressão física, mas ações e manobras da mulher no sentido de tirar proveito em tentativa de acordo no processo judicial. O senador está triste com o acontecimento e aguarda o andamento do processo judicial onde apresentará provas de sua inocência", diz o texto.

