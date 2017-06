Na retomada de julgamento, MPF defende cassação da chapa Dilma-Temer

Justiça eleitoral

Na abertura do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que definirá o futuro do governo de Michel Temer, o Ministério Público Federal (MPF) defendeu a cassação da chapa vitoriosa na eleição de 2014 por abuso de poder econômico, sem a possibilidade de poupar o atual presidente da República. Se a posição for adotada pelos ministros, Temer será afastado do Planalto e Dilma ficará inelegível por oito anos.



— Justifica-se, nos termos da legislação eleitoral, a cassação da chapa como um todo. Não pode haver separação da chapa, não pode haver divisão. A conclusão é pela procedência da ação, a fim de que se casse diploma dos representados, e se declare a inelegibilidade da senhora Dilma Rousseff — afirmou o procurador Nicolao Dino.



As defesas de Dilma e Temer convergiram em uma tese e divergiram em outra. Para os advogados, os depoimentos dos delatores da Odebrecht e do casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura devem ser descartados, sob o argumento de que os fatos revelados extrapolaram o objeto inicial da ação. Já a possibilidade de separação da chapa foi levantada apenas pelos representantes de Temer.



Leia mais:

Estratégia de Temer para reforçar defesa no TSE gera desconforto e reação

INFOGRÁFICO: como será o julgamento da chapa Dilma-Temer

FOTO: PF usou cães farejadores para vasculhar TSE antes de julgamento



O sucesso dos argumentos de advogados e procurador será conferido a partir dos votos dos sete ministros do TSE na ação, proposta pelo PSDB. O relator do processo, Herman Benjamin, cuja posição tendia a ser pelo afastamento de Temer da Presidência e por declarar Dilma inelegível, deu início ao seu voto, mas interrompeu para analisar quatro preliminares. As questões alegavam que o TSE não tinha competência para cassar o presidente, que duas das ações apensadas ao processo deveriam ser extintas, que o impeachment de Dilma teria feito a ação perder objeto e que havia sido adotada ordem incorreta na oitiva de testemunhas. Todas foram rejeitadas pelos ministros do TSE antes do encerramento da sessão, às 22h10min — o julgamento será retomado nesta quarta-feira (7), a partir das 9h.



Iniciado pela leitura do relatório e pelas falas das partes (advogados de PSDB, PT, PMDB e o Ministério Público), o julgamento ocorre quase três anos depois da corrida ao Planalto, que elegeu Dilma em segundo turno, e no momento de maior fragilidade política de Temer, vice em 2014 e alçado à Presidência da República há um ano, após o impeachment da petista.



Além da sobrevivência no TSE, Temer trata de sua defesa no Supremo Tribunal Federal (STF), onde é investigado por corrupção, organização criminosa e obstrução à Justiça, em inquérito aberto a partir da delação dos donos e executivos da JBS. Desde a revelação do áudio da conversa entre o presidente e o empresário Joesley Batista que a "saída TSE" é especulada em Brasília como atalho para encerrar o governo e salvar a votação das reformas no Congresso.



Advogado de Dilma Rousseff, Flávio Caetano Foto: EVARISTO SA / AFP

Na sessão desta terça-feira, o advogado de Dilma, Flávio Caetano, dividiu o processo em "pré-Odebrecht", com 25 testemunhas, e "pós-Odebrecht", com outras 13 testemunhas, o que seria um "processo novo". Voltou a criticar os depoimentos do casal Santana e de Marcelo Odebrecht, com falta de provas apresentadas e "falso testemunho", o que implicaria na perda dos benefícios do acordo de colaboração.



— Palavra de delator é ponto de partida, e não ponto de chegada. Ninguém pode ser condenado porque um delator é confirmado por outro delator. Nós temos de ter provas (para uma condenação).



Caetano assegurou que não houve dinheiro desviado da Petrobras, conforme afirmaram envolvidos na Lava-Jato, exceto Otávio Azevedo, que apontou um cheque de R$ 1 milhão a campanha de Temer. Sobre a separação da chapa, ele discordou da possibilidade.



— Se entrarmos no site do TSE e pedirmos prestação de contas de Temer, não vamos encontrar. A prestação é única.



Advogados do PSDB, José Eduardo Alckmin e Flávio Henrique Costa Pereira trataram de auxiliar o presidente. Os dois nem sequer citaram o nome de Temer na sustentação oral, conforme prometeram ao peemedebista aliados tucanos, que detêm cargos no governo. Alckmin relembrou o depoimento de João Santana para destacar que a ex-presidente tinha conhecimento do caixa 2.



O advogado ainda argumentou que as provas apresentadas pela Odebrecht e pelos marqueteiros são válidas, contra Dilma.



— Realmente há fatos que configuram o abuso — registrou.