PF prende Henrique Eduardo Alves, ex-ministro de Dilma e Temer

Operação policial

Zero Hora

Por: Zero Hora

Henrique Eduardo Alves foi ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer

Henrique Eduardo Alves foi ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta terça-feira (6), Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), ex-ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) e ex-presidente da Câmara dos Deputados. As informações são da Folha de S. Paulo.

Expedido pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o mandado de prisão é um desdobramento das delações de executivos e ex-executivos da Odebrecht. Também há um mandado de prisão contra o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que já está preso no Paraná.

Leia mais:

Temer monta estratégia política e jurídica para tentar resistir ao TSE

PF encaminha interrogatório a Temer após delação da JBS