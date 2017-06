Temer retorna à Brasília depois de passar a tarde em SP 

Política

Depois de passar a tarde em São Paulo, o presidente da República, Michel Temer, está voltando para Brasília neste início de noite de sábado. Segundo a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, Temer e assessores embarcaram às 17 horas no aeroporto de Congonhas.



Leia mais

Gleisi Hoffmann é eleita presidente nacional do PT

Justiça determina retirada de vídeo de Danilo Gentili com ofensas a Maria do Rosário

Temer apela a Alckmin para evitar divisão do PSDB paulista



O presidente havia estado na capital paulista na sexta-feira à noite, quando se encontrou com o governador Geraldo Alckmin (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes. Retornou na mesma noite a Brasília e neste sábado voltou a São Paulo.



Segundo informações, Temer teria se encontrado com seu advogado, Antonio Claudio Mariz de Oliveira. Ele estaria preocupado com possíveis implicações que a prisão do ex-deputado Rocha Loures (PMDB-PR), seu ex-assessor especial, possa trazer para seu mandato. Rocha Loures foi preso nesta manhã em Brasília pela Policia Federal após perder o foro privilegiado com o retorno de Osmar Serraglio (PMDB-PR) à Câmara dos Deputados.



Na reunião que teve com Alckmin na sexta à noite, o presidente teria pedido apoio do tucano para convencer prefeitos do PSDB a não retirar o apoio ao seu governo.



A semana para Temer deve ser intensa já que na terça-feira, 6, começa o julgamento da chapa Dilma-Temer pelo Superior Tribunal Eleitoral (STE).