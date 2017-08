Amigos lembram dedicação de Araújo em luta contra a ditadura 

Obituário

Falecido na madrugada deste sábado (12), Carlos Araújo, 79 anos, é lembrado por amigos e políticos pela dedicação à resistência contra o regime militar (1964-1985).

Amigo de Araújo desde 1979, Milton Zuanazzi, falou em nome de amigos e familiares. Emocionado, ressaltou as características do ex-deputado.



— Era uma figura humana extremamente carinhosa, e sedutora até. Dificilmente alguém não gostava do cara, inclusive seus adversários políticos — descreve.



Essa característica, segundo Zuanazzi, fez com que ele mantivesse contato até mesmo com seus torturadores da época em que foi preso político da ditadura.



— Após a prisão política, ele teve contato com seus torturadores, chegou a ser professor de um torturador. Ou seja, uma pessoa que não guardava nenhum rancor — conta.

Da mesma forma, o deputado Pedro Ruas (PSOL), relembrou a militância de Araújo pela causa popular. Junto com Leonel Brizola, ambos participaram da fundação do PDT, em 1979.



— Um verdadeiro herói da resistência contra a ditadura militar. Acho que a expressão é correta, porque ele foi heroico nessa resistência, nessa luta. É um modelo de militância, de engajamento, de compromisso com a causa popular, com a mudança da sociedade — afirma Ruas.

O velório de Araújo será na Assembleia Legislativa entre 15h e 21h. Dilma, que estava no Rio neste sábado, está vindo a Porto Alegre para a despedida. A cerimônia de cremação ocorrerá após o velório, com presença apenas de familiares.



Nas redes sociais, políticos gaúchos lamentaram a morte de Araújo.



