Carlos Araújo, ex-marido de Dilma, morre aos 79 anos

O ex-marido de Dilma Rousseff, Carlos Araújo, morreu na madrugada deste sábado (12), aos 79 anos, no Hospital São Francisco, do complexo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

O ex-deputado estadual pelo PDT foi internado no dia 25 de julho, mas havia recebido alta três dias depois. A causa da morte não foi divulgada pela Santa Casa.

Ainda não há informações sobre o local e o horário do velório e sepultamento.



Araújo foi deputado por três mandatos, de 1982 a 1994, sempre pelo PDT. Foi pelo partido de Leonel Brizola que ele concorreu duas vezes a prefeito de Porto Alegre, em 1988 e 1992.

Por mais de 20 anos, foi casado com a ex-presidente da República Dilma Rousseff, com quem teve a filha Paula, que por sua vez lhe deu dois netos. Dilma, que estava no Rio neste sábado, está vindo a Porto Alegre para o velório.