Podemos, Livres, Avante... partidos mudam de nome para atrair simpatia do eleitorado

Menos siglas, mais lemas

Enquanto o Congresso discute mudanças que podem afetar o modo de os eleitores elegerem seus representantes, alguns partidos tentam atrair a simpatia da população trocando de nome. A tendência é o abandono das siglas em favor de expressões, como Podemos, Livres, Avante e Patriotas. Em geral, a nova roupagem não significa mudanças nas cúpulas partidárias, tampouco adoção de novos ideais programáticos.

— O descrédito na política força esse movimento. Só que não adianta apenas mudar o nome e continuar representando a velha maneira de fazer as coisas — avalia Gil Castilho, especialista em marketing político e presidente da Associação Latino-americana de Consultores Políticos.



Uma das primeira agremiações a adotar um lema como nome foi a Rede Sustentabilidade, legenda da pré-candidata à Presidência Marina Silva. O partido não conseguiu registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2013, mantendo-se apenas como movimento político até 2015. Também em 2013, surgiu o Solidariedade, liderado pelo ex-pedetista e presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força.



Neste ano, a prática se intensificou. O PTN se tornou Podemos, influenciado pelo homônimo espanhol. O PSL, defensor do liberalismo econômico, mudou para Livres, como forma de ressaltar a postura ideológica. O PT do B quer se chamar Avante para fugir do desgaste que acredita sofrer em função do nome similar ao PT, com credibilidade abalada pelo mensalão e pela Lava-Jato. O PEN pretende se rebatizar Patriotas, numa estratégia para angariar eleitores à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência.



Ex-PFL, Democratas pode mudar para... Mude

Foi em busca de um reposicionamento que o então PFL se tornou Democratas em 2007. À época, o partido justificou a mudança como tentativa de se afastar da imagem de legenda fisiológica e ainda apegada aos ideais conservadores do regime militar que ajudou a sustentar. Agora, cogita nova troca. Uma das opções em estudos é Mude (Movimento da Unidade Democrática).



— Espero que isso não aconteça. Partido precisa de perenidade. O que falta não é nome, mas sim ideias e compromissos. Dizem que a mudança seria para atrair deputados do PSB. Das duas uma: ou o cara entrou no PSB enganado ou vai entrar no DEM enganado — critica o deputado Onyx Lorenzoni.

