Propaganda do PSDB admite que partido "errou" e provoca críticas internas

Campanha polêmica

Com o slogan "É hora de pensar no país", o PSDB lançou uma propaganda divulgada na quarta-feira (9) na internet, em que faz uma autocrítica. O partido cita medidas positivas tomadas pelos tucanos como a criação do Plano Real e a luta pelas Diretas Já, e admite que tem errado, mas não deixa claro quais são os erros.

— O PSDB errou e tem que fazer uma autocrítica. Não adianta pedir desculpas — diz um dos personagens do vídeo que vai circular em TV e terá áudio veiculado em rádio.

Ao final, a propaganda afirma que em 17 de agosto, às 20h30min, o partido irá divulgar as posições que pretende tomar para o futuro do Brasil, durante os programas partidários que serão transmitidos em veículos de comunicação nos próximos dias.

A decisão de usar a propaganda em redes de rádio e TV para pedir desculpas à sociedade foi foco de mais uma crise entre os tucanos na reunião da Executiva Nacional da legenda, realizada na quarta-feira (9), em Brasília. Quase uma semana depois de os senadores Aécio Neves (MG) e Tasso Jereissati (CE) selarem a paz em acordo pela presidência da sigla, os caciques voltaram a se dividir.



No encontro da cúpula, parte dos tucanos mostrou irritação ao avaliar negativamente a inserção. Parlamentares ligados a Aécio entenderam o vídeo como uma afronta ao mineiro. O senador foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por pedir R$ 2 milhões à JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista.

Além disso, uma das razões da insatisfação é que alguns tucanos se sentiram expostos a pouco mais de um ano das eleições.

Outro foco de descontentamento veio dos membros do partido que assumiram cargos de ministros no governo Michel Temer. Isso porque o texto da inserção trata o erro com uma questão de "agora", sem mencionar exatamente sobre qual assunto se refere. "O PSDB acertou quando criou o Plano Real, mas agora errou", diz a narradora em um dos trechos do vídeo. A crítica é de que o roteiro abre espaço para que a população entenda o apoio a Temer como um dos equívocos.

Tasso rebateu as críticas. O presidente da sigla argumentou que este é o momento para fazer um aceno de autocrítica à população, mesmo que o apontamento aos erros não seja específico. A ideia é que os tucanos tentem se diferenciar de outras legendas e do PT. Segundo relatos, o senador cearense argumentou que existia uma cultura do caixa 2 na política brasileira e que é necessário admitir esses erros. Esse deve ser um ponto discutido na íntegra do programa, que será exibida no dia 17.

Publicitário

A propaganda tucana foi elaborada pelo publicitário Einhart Jacome, ligado a Tasso. Ele trabalhou para o senador de 1986 a 1994, época em que Tasso foi governador do Ceará. Após esse período, Jacome foi convidado a trabalhar na campanha presidencial de Fernando Henrique Cardoso.

No vídeo completo, o PSDB também deve fazer um mea culpa por não ter feito a defesa do modelo parlamentarista no Brasil, sistema que foi rejeitado em plebiscito de 1993.

Ainda assim, alguns tucanos pressionam para que o roteiro seja alterado antes de sua veiculação. Ao final da reunião, outros caciques pediram para ver o conteúdo completo. Os tucanos irritados acusam Tasso de ter autorizado a exibição sem consultar a cúpula. Um grupo de parlamentares próximos a Tasso diz, porém, que foram convidados por ele para assisti-lo há duas semanas. O senador Cássio Cunha Lima (PB) confirmou ter visto a inserção.

Aécio foi um dos que negaram ter conhecimento do teor do vídeo.

— Na verdade, não participei dessa elaboração. Acho que é uma tentativa de uma reconexão do PSDB com a sociedade. Vamos aguardar o programa, vamos discutir ainda os textos que estão sendo propostos para o programa, mas eu acho que é uma tentativa do ponto de vista de comunicação de mostrar que, além dos acertos que nós tivemos e não foram poucos, certamente alguns equívocos o PSDB cometeu — minimizou.

A afirmação é rebatida por aliados de Tasso. Pré-candidato do PSDB à Presidência em 2018, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, comentou o vídeo em entrevista à Rádio Gaúcha.

— Não participei da elaboração do programa. É uma campanha polêmica, acho que chama a atenção até para esse fato, destaca conquistas importantes do partido — disse, antes de responder sobre quais são os erros do partido.

— Em relação ao Aécio, ele próprio já se afastou da presidência do partido e o Tasso Jereissati assumiu. Em relação ao governo Temer, defendi que nós não participássemos, que ajudássemos em todas as medidas que fossem de interesse do país, mas que não precisávamos participar do governo. Acho que nós temos de preparar um grande projeto para o futuro — afirmou Alckmin.