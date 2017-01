Caminhoneiros realizam manifestações em rodovias federais do RS 

Protesto

Caminhoneiros realizam manifestações, na tarde desta terça-feira, em quatro trechos de rodovias federais do Rio Grande do Sul. Os protestos ocorrem na BR-158, em Cruz Alta e em Julio de Castilhos, na BR-285, em Ijuí, e na BR-392, em Pelotas. Os motoristas autônomos estão mobilizados contra o preço do frete e do óleo diesel.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um grupo de 15 manifestantes está concentrado no km 265 da BR-158, em Julio de Castilhos. Não há bloqueios no trânsito, mas há fogo nas margens da rodovia.



Ainda na BR-158, mas no km 193, em Cruz Alta, caminhoneiros estão abordando veículos de carga que passam pelo local e convidando os motoristas a aderirem ao protesto. Cerca de 10 veículos estão parados nos pátios de um posto de combustíveis e de uma empresa.



Em Pelotas, manifestantes estão no acostamento no km 66 da BR-392 fazendo sinais para que motoristas de caminhões estacionem em um posto de combustíveis para o protesto.



Já na BR-285, em Ijuí, motoristas realizam uma manifestação desde a manhã na altura do km 461, próximo ao entroncamento com a RS-342. O grupo está parando veículos de carga e convidando os motoristas a se juntar às mobilizações. Mesmo sem o registro de bloqueios na rodovia, a PRF está direcionando o fluxo dos demais veículos para o perímetro urbano.



Segundo o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí, o protesto ocorre de forma pacífica na BR-285. Carlos Alberto Dahmer disse, ao Gaúcha Repórter, que os caminhoneiros que passam pelo local são convidados a parar, mas não são obrigados a aderir ao movimento.



Em todos os locais onde há mobilização de caminhoneiros no Estado, não há bloqueios de trânsito e os demais veículos circulam normalmente. Veículos de cargas vivas e carregados com produtos perecíveis também possuem circulação livre nos locais onde há protesto.



As manifestações devem permanecer até o final da tarde. Nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, não há registros de manifestações, segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar.